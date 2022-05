Der Virologe Jonas Schmidt-Chanasit. (IMAGO / Future Image)

Schmidt-Chanasit sagte im Deutschlandfunk, eine Pandemie sei nicht zu befürchten. Affenpocken seien nur sehr schwer übertragbar, da Infektionen über Schleimhautkontakte erfolgten. Der Wissenschaftler rechnet deshalb damit, dass sich der Ausbruch der Krankheit eindämmen lasse. Das Virus müsse dennoch gut untersucht werden, um Übertragungswege besser zu verstehen, betonte Schmidt-Chanasit. Derzeit werde darüber diskutiert, ob eine Impfung mit bereits vorhandenen Vakzinen sinnvoll sei - insbesondere für gefährdete Menschen und Kontaktpersonen.

Infektionen mit dem normalerweise in West- und Zentralafrika heimischen Virus waren in den vergangenen Tagen in verschiedenen Ländern nachgewiesen worden - darunter auch in Deutschland.

Diese Nachricht wurde am 23.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.