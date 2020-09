Der Virologe Streeck regt eine Debatte über Umfang und Dauer der staatlichen Beschränkungen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie an.

Er plädiere für einen Strategiewechsel, sagte der Direktor des Institutes für Virologie und HIV-Forschung an der Universität Bonn der "Welt am Sonntag". Man dürfe sich bei der Bewertung der Situation nicht allein auf die reinen Infektionszahlen beschränken. Zwar vergrößere sich die Menge positiv getesteter Menschen in Deutschland und Europa signifikant. Gleichzeitig sehe man aber kaum einen Anstieg der Todeszahlen. Streeck betonte, gesellschaftlich betrachtet seien symptomfreie Infektionen nicht zwangsweise negativ. Denn je mehr Menschen sich infizierten und keine Symptome entwickelten, umso mehr seien zumindest vorübergehend immun. Diese könnten damit nicht mehr zum pandemischen Geschehen beitragen, betonte Streeck.



Es sei zudem wichtig darauf hinzuweisen, dass niemand - kein Politiker, kein Virologie und kein Epidemiologe - den einen, richtigen Weg im Umgang mit der Pandemie kenne. Man könne nur ausprobieren und müsse dabei auch Fehler machen dürfen.

