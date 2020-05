Der Virologe Christian Drosten hat Vorwürfe seines Kollegen Alexander Kekulé zurückgewiesen und ihn mit deutlichen Worten kritisiert.

In dem Gastbeitrag für den "Tagesspiegel" hatte Kekulé sich mit der Frage befasst, ob die Daten einer Publikation Drostens über Viruslasten verschiedener Altersgruppen in der Corona-Pandemie korrekt seien. Kekulé schreibt: "Spätestens eine Woche nach der Veröffentlichung war in der Fachwelt klar, dass Drosten sich geirrt hatte." So hätten mehrere Statistiker methodische Fehler aufgezeigt. Für das von Drosten behauptete Ergebnis, wonach sich die Viruskonzentration auf der Rachenschleimhaut der Kinder nicht signifikant von Erwachsenen unterscheide, fehle die wissenschaftliche Grundlage.



Dass dieser nun weitere Daten auswerten und die Statistik neu berechnen wolle, könne die aktuelle Arbeit nicht retten. Deswegen sei es unverständlich, dass Drosten die Studie nicht zurückgezogen habe, unterstrich Kekulé. Stattdessen biete er der "Bild"-Zeitung eine unnötige Angriffsfläche.

Drosten: Kekulé zitiert falsch

Diese hatte dem Berliner Virologen unterstellt, seine Studie über die Viruslast in den Atemwegen von Kindern sei "grob falsch". Zum Beleg wurden vier Wissenschaftler zitiert, welche die Datengrundlage und Auswertung der Studie nach Erscheinen kritisiert hatten. Allerdings wurden ihre Äußerungen aus größeren Veröffentlichungen herausgenommen und nicht eigens abgefragt. Alle vier haben sich ausdrücklich von den "Bild"-Zitaten distanziert.



Drosten schrieb als Reaktion auf einen Gastbeitrag Kekulés auf Twitter, dieser mache Stimmung. "Seine Darstellung ist tendenziös. Er kennt unsere Daten nicht und zitiert falsch." Drosten erklärte erneut, dass sein Team ein Update der Daten und Statistik liefern werde. In dem sozialen Netzwerk ging der Leiter der Virologie an der Berliner Charité mit seiner Kritik noch einen Schritt weiter. Er warf dem Virologen aus Halle vor, keine nennenswerten wissenschaftlichen Veröffentlichungen vorweisen zu können. "Kekulé selbst könnte man nicht kritisieren, dazu müsste er erstmal etwas publizieren." Er spiele "in unserer Community" - also der Gemeinschaft der Virologen - keine Rolle.

Kekulé veröffentlicht wenig

Eine Recherche bei der Plattform "PubMed" stützt Drostens Vorwurf. Demnach sind die jüngsten Publikationen, die Kekulé als Autor oder Co-Autoren anführen, aus dem Jahr 2017, es geht unter anderem um das Zika-Virus und Konsequenzen aus der Ebola-Epidemie. Insgesamt werden 30 Publikationen gelistet. Bei Drosten hingegen sind es 344 Veröffentlichungen, davon mehr als 20 aus diesem Jahr. Die jüngsten widmen sich alle dem neuen Coronavirus.



Mit seiner Kritik an der Studie ist Kekulé unter Virologen aber nicht allein. Der Bonner Virologe Hendrick Streeck sagte dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland", die Methode sei von fünf Statistikern kritisiert worden. "Diese Kritik kommt nicht von ungefähr." Es sei jedoch schwierig, zwischen berechtigter Kritik und dem, was dann medial daraus gemacht werde, zu trennen.

Drosten: Kritik ist Teil der wissenschaftlichen Veröffentlichung

Letztlich stünden Drosten und er genauso wie jene Statistiker, die kritische Anmerkungen zur Studie der Charité veröffentlicht haben, "in einem Team, nämlich im Team Wissenschaft", sagte der Leiter der Heinsberg-Studie, die selbst öffentlich stark in die Kritik geraten war.



Drosten selbst betont, dass die Publikation ein sogenannter Preprint war, also eine Vorveröffentlichung. In diesem Stadium ist das Papier weder von unabhängigen Kollegen noch von Experten der Fachjournale begutachtet worden. Kritik daran sei also erwünscht, sagte der Berliner Virologe im NDR-Podcast: Statistiker hätten völlig zurecht auf die groben Methoden verwendet. "Das wussten wir auch von vornherein, das war auch nicht ganz unbeabsichtigt." Die Begutachtung durch Kollegen sei gerade Teil einer wissenschaftlichen Veröffentlichung.

Transparenz bei der Publikation ist wichtig

Das unterstreichen auch andere Wissenschaftler. Denn gerade in den Corona-Zeiten nehmen Preprints zu, da das Interesse der Öffentlichkeit an Erkenntnissen über das Virus so hoch ist und die sonst üblichen Verfahren Monate dauern können.



So sagte erst vor kurzem der Direktor des Instituts für Evidenz in der Medizin am Universitätsklinikum Freiburg, Jörg Meerpohl, entscheidend sei, dass die Limitationen solcher Preprint-Publikationen berücksichtigt würden. "Es muss klar sein, dass diese Publikationen keine unabhängige Qualitätskontrolle durchlaufen haben. Entsprechend vorsichtig müssen diese Ergebnisse interpretiert werden." Das sei leider häufig nicht der Fall. Das spreche aber nicht gegen die Nutzung von Preprint-Servern, sondern dafür, dass Wissenschaft, Medien, Öffentlichkeit und Politik lernen müssten, mit dieser Form der Vorab-Veröffentlichung von Ergebnissen angemessen umzugehen.