Corona-Pandemie

Die Virologin Melanie Brinkmann (Julian Stratenschulte/dpa)

Brinkmann riet im Deutschlandfunk über 70-Jährigen dazu, sich ein viertes Mal impfen zu lassen. Alle anderen sollten sicherstellen, dass sie drei Impfungen erhalten hätten. Auch für Kinder ab fünf Jahren empfahl sie die Corona-Impfungen. Die Wissenschaftlerin bezeichnete Impfungen als "Joker" im Kampf gegen die Pandemie. Brinkmann leitet das Institut für Infektionsforschung am Helmholtz-Institut in Braunschweig und ist Mitglied im Corona-Expertenrat der Bundesregierung.

"Wir müssen unser Leben ja weiterleben"

Obwohl Deutschland sich mitten in einer Welle mit einer neuen Variante befinde, sieht die Virologin derzeit keine Gefahr für eine Überlastung der Krankenhäuser. Geimpfte würden weniger heftig krank. Ein Großteil der Geimpften würde dem Virus früher oder später begegnen. "Und das ist auch okay so. Wir müssen unser Leben ja weiter leben." Brinkmann plädierte jedoch dafür, Impfzentren zumindest vorzuhalten, damit sie gegebenenfalls kurzfristig reaktiviert werden könnten für den Fall, dass eine vierte Impfung mit einem angepassten Impfstoff für alle empfohlen werde.

Wieder schärfere Corona-Regeln in der Diskussion

Der Deutsche Hausärzteverband sprach sich dagegen für eine zeitweilige Schließung der Zentren aus, da sie deutschlandweit leerstünden. Stattdessen sollte nur noch in den Praxen und mit mobilen Teams geimpft werden. Der Grünen-Gesundheitspolitiker Dahmen rief die Regierungskoalition dazu auf, schnell Rechtsgrundlagen zu schaffen, die Maskenpflicht in Innenräumen bei Bedarf wieder möglich machten. Bundesjustizminister Buschmann lehnte dagegen im ARD-Fernsehen eine baldige Verschärfung der Corona-Regeln ab. Die aktuellen Regelungen im Infektionsschutzgesetz sind bis Ende September befristet. Derzeit steigt die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen wieder. Sie liegt aktuell bei 480.

Lufthygiene nicht nur gegen Corona-Viren

Die Virologin Brinkmann sprach sich für grundsätzliche Hygienemaßnahmen aus. Es sei wichtig, langfristig zu denken und beispielsweise in die Lufthygiene in Innenräumen zu investieren. Das sei auch sinnvoll gegen andere Erreger, die krank machen können.

Diese Nachricht wurde am 16.06.2022 im Programm Deutschlandfunk Kultur gesendet.