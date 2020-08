Bei den US-Demokraten steht die offizielle Nominierung von Joe Biden als Präsidentschaftskandidat bevor. Doch der viertägige Parteitag inmitten der Corona-Pandemie wird mit deutlich weniger Pomp stattfinden als man das in den USA gewohnt ist. Für manche ist das ein Zeichen, dass solche Veranstaltungen nicht mehr zeitgemäß sind.

Weniger als drei Monate sind es noch bis zur Wahl in den Vereinigten Staaten. Nun wollen die US-Demokraten Joe Biden formell als Herausforderer von Präsident Trump bestätigen. Der Parteitag findet nicht wie geplant mit tausenden Delegierten und zehntausenden Gästen in Milwaukee im Bundesstaat Wisconsin statt, sondern weitgehend online.



Auch die Republikaner kommen für ihren Nominierungsparteitag nicht - wie zunächst geplant - in North Carolina beziehungsweise Florida zusammen. Wegen der Corona-Pandemie ist auch hier vom 24. bis zum 27. August eine Online-Veranstaltung angesetzt.



Tagsüber soll es bei den Demokraten Arbeitstreffen geben, erst am Abend - also nach europäischer Zeit in den Morgenstunden - wird für zwei Stunden ein publikumswirksames Programm übertragen. In der kommenden Nacht treten anderem die ehemalige First Lady Michelle Obama und Bidens unterlegener Vorwahlrivale, der Senator Bernie Sanders, auf. Tags darauf stehen Ex-Präsident Obama und Bidens Vize-Kandidatin Harris auf dem Programm. Höhepunkt ist Bidens Rede am Donnerstagabend Ortszeit, die er im US-Bundesstaat Delaware halten will.

Kann der Funke überspringen?

Deutschlandfunk-Korrespondent Thilo Kößler kann sich noch gar nicht vorstellen, wie dieser „Parteitag" klingen oder aussehen soll – man sei so sehr an diese Massenveranstaltungen mit Flaggen, Luftballons, Konfetti und vielen musikalischen Einlagen gewöhnt. Es werde also sehr stark von der Technik, aber vor allem von der Parteitags-Choreographie abhängen, "ob der Funke überspringt und unter diesen Umständen so etwas wie Begeisterung aufkommt". Vorstellbar sei das schon, meint Kößler – dann, wenn die eingespielten Videobotschaften aus dem ganzen Land gut gemacht sind und "zu einem Panoptikum des politischen Aufbruchs werden". Dann dürfte auch eine Debatte darüber aufkommen, ob solche Megaevents wie gehabt überhaupt noch zeitgemäß sind.

Überholte Show?

Trotz der vergleichsweise bescheidenen Ausrichtung der Veranstaltung hofft Biden auf zusätzlichen Schwung, um Trump am 3. November zu schlagen. Auch wenn es an Luftballons und Konfetti fehlen wird, versprechen die Demokraten eine wirkungsvolle Veranstaltung. Parteitage seien TV-Events, sagt der Vorsitzende des Democratic National Committee, Perez. Man werde vier Nächte in Folge eine große Show bieten, die zeige, "wer wir als Nation sind".



Doch manch einer stellt die hergebrachte Form der Conventions in Frage. Anders als etwa noch im 19. Jahrhundert gehe es mittlerweile weniger darum, zusammenzukommen und über die politische Ausrichtung zu debattieren, zitiert der "Guardian" die Geschichts-Professorin Kathryn Brownell. Die vier Tage hätten sich zu einem "aufwendig koordinierten Infomercial" für die Kandidaten der einzelnen Parteien entwickelt, inklusive einer Reihe von Reden langjähriger Politiker und aufstrebender Stars.



"Warum dafür Zeit und Geld verschwenden?", überlegt etwa der Kommentator der "Pittsburgh Post-Gazette". Seit vielen Jahren gehe es nicht mehr um die Nominierung eines Kandidaten, sondern es handle sich um reine Krönungsveranstaltungen. Nicht einmal der Bewerber für die Vizepräsidentschaft werde bei den Treffen gewählt. Deshalb solle man sie zukünftig nur dann ausrichten, wenn wirklich noch eine Auswahl zwischen mehreren Kandidaten bestehe.



Online-Nominierungsparteitage dürften nach dem Geschmack der Partei-Stretegen sein, berichtet "The Atlantic". Denn ohne die Vielzahl an Zuschauern ließen sich die Veranstaltungen noch besser inszenieren - und viel weniger könne dabei schief gehen.