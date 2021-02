In Dresden wird mit einer virtuellen Menschenkette an die Zerstörung der Stadt im Zweiten Weltkrieg und an die Opfer der NS-Diktatur erinnert. Aufgrund der Corona-Pandemie werden in diesem Jahr Fotos von Dresdnerinnen und Dresdnern auf markante Gebäude wie etwa die Frauenkirche und die Synagoge projiziert. Im vergangenen Jahr hatte sich rund 11.000 Bürger an der traditionellen Menschenkette als Zeichen des Friedens und der Versöhnung beteiligt.

Bei einer Gedenkfeier auf dem Altmarkt legte der sächsische Ministerpräsident Kretschmer am frühen Abend Rosen nieder. Am Mittag fand in der Frauenkirche ein Online-Friedensgebet statt. Zuvor gab es Gedenkveranstaltungen auf Friedhöfen, auf denen Opfer der alliierten Luftangriffe zwischen dem 13. und 15. Februar 1945 bestattet sind. Wissenschaftlichen Schätzungen zufolge wurden dabei etwa 25.000 Menschen getötet.



Mehrere hundert Menschen protestierten in der Altstadt gegen eine Kundgebung von Rechtsextremisten, die den Gedenktag seit Jahren für ihre Zwecke missbrauchen. Nach Angaben der Polizei gab es keine Zwischenfälle.

