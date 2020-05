"Ich hab da ein technisches Problem..." - "...du musst die Leiste da anklicken, dann klappt es.... "

Technisches Einpegeln zwischen Berlin und Jerusalem, bevor die virtuelle Reise beginnt. Die Macher von Alsharq-Reisen setzen auf stabiles Internet, damit es wenigstens noch ein bißchen klingelt in der Reise-Kasse diesen Sommer. "Wenn wir uns die Fakten anschauen: Jerusalem hat keine echte, relevante strategische Lage als Stadt im Osten..."

Pixelige Konturen der Altstadt von Jerusalem

Oliver Pietsch sitzt auf dem Balkon des Willy Brandt Centers. Hinter seinem Kopf pixeln mal schärfer, mal weniger scharf die Konturen der Altstadt von Jerusalem. Ein Dutzend Teilnehmer sind auf dem Bildschirm zugeschaltet. Der Eine oder Andere macht sich Notizen auf der PC-Tastatur, die man im Hintergrund hört.



"Napoleon hat, auf seinem Feldzug nach Ägypten, 4000 km nach Palästina zurückgelegt, aber die letzten 60 km nach Jerusalem nicht. Weil ihm klar war, als einzigem Herrscher, dass Jerusalem militärisch keine Rolle spielt..."



Das Willy Brandt Center, an dem Pietsch arbeitet, liegt im ehemaligen Niemandsland zwischen palästinensischen und israelischen Gebieten. Stoff für so manche Anekdote:



"Gegenüber ist das französische Hospiz. Da lebten französische Nonnen. Und eine dieser Nonnen ist ihr Gebiß in das Niemandsland gefallen. Was dann einen UN-Einsatz zur Folge hatte... Am Ende hat man das Gebiß die Nonne wiedergefundenem, unter Einsatz von UN und israelischem Militär. Und das wurde auch offiziell festgehalten als ein Highlight."

Der Sprecher wechselt, Katharina ist jetzt da

Statt klimatisiertem Bus und der Fahrt in den Norden Israels in der realen Reise wechselt am Bildschirm nur der Sprecher. Katharina Konarek ist jetzt da, eine junge, muntere Dozentin für Deutschland- und Europa-Studien in Haifa.



"Ich habe keinen so tollen Balkon wie Tobias in Jerusalem. Deshalb bin ich mit euch rausgegangen. Ich stehe jetzt im Herzen von Haifa, in der Mitte der Bahai-Gärten. Im Hintergrund seht ihr die Trabanten-Städte von Haifa. Das ist gemischte, auch russische Bevölkerung der letzten Jahre. In meinem Viertel hat jede Gruppe ihr eigenes Cafe. Die Menschen sitzen an den gleichen Orten, aber nicht in den gleichen Läden."



Bekannt ist Haifa für die Gärten der Bahai. Eine Minderheit, die eine ambivalente Existenz in Israel führt.



"Die Bahai haben hier ihren Schrein, für einen ihrer letzten verstorbenen Führer. Sie dürfen hier offiziell sein, aber nicht missionieren. Zur lokalen Bevölkerung haben sie wenig Kontakt. Aber die Bahai-Gärten sind für die Einnahmen der Stadt sehr wichtig. Sie sind ein Tourismus-Magnet."



Die Bahai-Gärten sind unter normalen Umständen Pflicht. Aber was ist in diesen Tagen normal? Auch für Katharina ist Corona in Haifa großes Thema dieser Tage.

"Wir sind seit dem 10. März geschlossen. Wenn ich an die Uni will, muss ich mich ausweisen. Mir wird dann Fieber gemessen am Eingang. Die Studenten, viele aus Deutschland und Italien, sind zum Teil nicht mehr reingelassen worden. Wer es geschafft hat von ihnen, musste sich dann neu einmieten, und zwar außerhalb der Studenten-Wohnheime, in denen sie sonst wohnen. Das war für viele nicht so schön, einige fanden es sogar ein wenig diskriminierend."

Fragen ploppen im Chat-Fenster auf

Katharina Konarek hält tapfer ihr Smartphone in die Frühlings-Sonne. Mittlerweile haben einige im Chat-Fenster Fragen gestellt, etwa zur Bedeutung Haifas für die Region.

"Die Stadt war immer schon im Austausch mit Beirut und Damaskus. Und es gab eine Bahnverbindung. Das rückt es dem Libanon und Syrien näher."



Dann folgt Osama Tanous auf dem Bildschirm. Palästinensischer Arzt in Haifa. Erzählt vom Öl, das die britische Kolonialmacht über Pipelines aus dem Irak nach Haifa leitete. Vom Getreide aus Syrien, das von Haifa aus verschifft wurde. Über boomende Mittelschicht und Nachtleben. Bis zum 2.Weltkrieg und der Naqba. Der Katastrophe, 1948, für die Palästinenser.



"Meine Eltern sind eine traumatisierte Generation. Und deshalb ständig vorsichtig, wenn sie in der Öffentlichkeit über Politik reden. Aber mit der Zeit hat sich das geändert. Nach der Intifada wurden wir selbstbewußter. Stückweise haben sich die Jüngeren dazu bekannt, Palästinenser zu sein, ihre Identität zu zeigen. Auch über soziale Medien. Jetzt ist das Mainstream geworden."

Blick auf Haifa, Israel (picture-alliance / dpa / Andreas Keuchel)



Noam Yatsiv ist Musiker und Touristenführer in Haifa, er mit jüdischen Wurzeln.



"Meine Frau ist Deutsche. Ich kann ein wenig Deutsch verstehen. Sie können auf Deutsch fragen. Aber ich kann nicht auf Deutsch antworten, wenn dann nur sehr langsam."

Haifa war auch das Zuhause deutscher Siedler, anfangs.



"Mit den Deutschen kamen die Dampfmaschinen ins Land, und Pasteurisierung von Milch. Es waren viele Architekten aus Deutschland darunter, Ingenieure auch. Dann kam der zweite Weltkrieg. Einige der deutschen Immigranten waren Mitglieder der Nazi-Partei von Palästina. Und so endet ihre Geschichte im 2. Weltkrieg hier..."



"Ich bin auch Musik-Lehrer. Studiert habe ich Komponieren und Dirigieren. Ich schreibe Arrangements für meine Schüler und für mein Jazz-Trio. Und wir starten in Kürze mit klassischer arabischer Musik. Da arbeite ich auch mit palästinensischen Musikern dann."

90 Minuten Mittagspause

Mittagspause. Die Kopfhörer sind ausgestöpselt, 90 Minuten lang. Dann Teil zwei des ersten Tages; Netz-Verbindung in den Gaza-Streifen. Zu Roni Keidar zunächst, einer Friedensaktivistin auf der israelischen Seite des Grenzzauns:

"Falls es jetzt einen Alarm gibt jetzt, muss ich das Gespräch beenden. Dann hab ich 15 Sekunden um in den Bunker meines Hauses zu kommen. Da hört man Einschläge. Die Raketen sind immer relativ unpräzise, zum Glück. Aber es sind viele. Man weiss nie."

Aus Gaza spricht kurz darauf Mohammad Raja über sein Smartphone, der für Ärzte ohne Grenzen vor Ort ist, bis ein Kollege ihn zur Arbeit ruft.

"Gaza. Was bedeutet das? Was haben wir an Krankenhäusern hier? Nichts. Wir haben nichts, aber wir versuchen immer wieder etwas machen aus dem Nichts hier. Wir probieren es zumindest. Aber wir sind nicht frei. Wir leben unter einer Besatzung."

Blick auf die Golan-Höhen (JALAA MAREY / AFP)



Die Musik bringt uns ans Ziel des zweiten virtuellen Reisetages, zu den Golanhöhen. Bis zum Sechstage-Krieg syrisches Territorium, seit 1981 von Israel annektiert. Sheefa Abu Jabal ist hier gross geworden, und Fan der Musik von Toot Ard.

Die Band ist so beliebt weil sie als eine von Wenigen im typischen arabischen Akzent der Golan-Höhen singt. Aber bis auf einen sind alle Musiker inzwischen im Ausland, nur einer lebt noch hier.

Sheefa Abu Jabal ist, wie viele der Bewohner von den Golanhöhen, gebürtige Drusin. Sie studiert in Haifa und kommt regelmäßig ihre Eltern besuchen.



"Einige Drusen begrüßen es, dass sie jetzt zu Israel gehören. Ich nicht. Nachdem der Krieg in Syrien sich zuspitzte, haben viele sich hier besser aufgehoben gefühlt. Die Identifizierung mit Israel wuchs. Für viele ist es jetzt okay, wenn man sie Israelis nennt. Einige haben den israelischen Pass angenommen. Ich nicht. Ich pflege mein syrischen Wurzeln, und die meiner Eltern. Denn am Ende wäre ich bestenfalls eine Israeli zweiter Klasse. Für mich ist es okay, ohne feste Staatsbürgerschaft."

Datteln und arabischer Kaffee zu Mittag

Dann ist die Leitung tot. 16.30 Uhr. Zeit für eine Feedback-Runde mit den Veranstaltern.

"Es war gut, hat einen guten immersiven Charakter. Vielleicht könnte man die Pausen länger gestalten. Damit man sich etwas zu Essen holen kann. "

"Ich hätte nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Auf einer echten Reise würde man jetzt zusammen etwas Essen..."

"…die Premiere ist echt geglückt. Aber vor dem Bildschirm sitzen den ganzen Tag, ist schon anstrengend. Essen? Ja. Ich hab mir mittags immer einen arabischen Kaffee und ein paar Datteln geholt und mir so die Atmosphäre geschaffen."