Der russische Präsident Putin wird auf Einladung von US-Präsident Biden am Klimagipfel in dieser Woche teilnehmen.

Die zweitägige Konferenz findet ab Donnerstag per Videoschalte statt. Putin werde Russlands Herangehensweise bei der Überwindung der Folgen des Klimawandels erläutern, teilte der Kreml mit. Ein Fokus solle dabei die internationale Zusammenarbeit bei dem Thema sein. Der Kreml hatte seine Zusage seit Bidens Einladung in der vergangenen Woche offen gelassen.



Biden strebt außerdem ein persönliches Treffen mit Putin an, das im Sommer in einem europäischen Staat stattfinden soll. Thema sollen vor allem die Beziehungen beider Länder sein, die zuletzt etwa durch das russische Vorgehen im Ukraine-Konflikt und den Umgang mit Kremlkritiker Nawalny unter Druck geraten waren.

Diese Nachricht wurde am 19.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.