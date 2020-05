Die CSU entscheidet heute auf ihrem Parteitag über einen Leitantrag zum Ausbau des neuen Mobilfunknetzes 5G.

Den 250 Delegierten liegt ein Entwurf des Vorstands vor, wonach der ultraschnelle Mobilfunk in den nächsten fünf Jahren in ganz Deutschland verfügbar sein soll. Der Bund solle den Ausbau mit fünf Milliarden Euro fördern. Der Vorstand der CSU fordert zudem weitere Hilfen, um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise abzumildern. Unter anderem geht es um eine Kaufprämie für Autos und eine schnelle und möglichst vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags. Parteichef Söder hatte sich Anfang der Woche zudem dafür ausgesprochen, Urlaub in Deutschland finanziell zu fördern.



Wegen der Corona-Pandemie trifft sich die CSU zum ersten Mal in ihrer Geschichte zu einem rein digitalen Parteitag.