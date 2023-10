Charles Michel, Präsident des Europäischen Rat (dpa/ Jean-Francois Badias)

Das teilte EU-Ratspräsident Michel in Brüssel mit. Man müsse einen gemeinsamen Standpunkt festlegen und eine klare, einheitliche Vorgehensweise beschließen. Michel betonte, man stehe in voller Solidarität zum israelischen Volk und den Opfern der jüngsten Terroranschläge. Israel habe das Recht, sich in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht zu verteidigen.

