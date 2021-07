Bundeskanzlerin Merkel hat von den sechs Westbalkan-Staaten mehr Engagement für eine engere Bindung an die Europäische Union gefordert.

Sie sehe die Länder zwar aus "geostrategischen Gründen" als künftige Mitglieder der EU, sagte Merkel nach der virtuellen Westbalkan-Konferenz. Es gebe aber noch eine ganze Reihe von Schwierigkeiten. Als Beispiel nannte sie etwa die Bekämpfung der Korruption. Es liege im ureigenen Interesse der EU, hier den Prozess voranzutreiben, betonte die Bundeskanzlerin. In diesem Zusammenhang deutete sie den Einfluss von Russland und China in der Region an, ohne die beiden Länder aber namentlich zu nennen. Sie kündigte zudem an, den Westbalkan-Staaten drei Millionen Impfdosen aus dem deutschen Kontingent abzugeben.



An der Konferenz nahmen die Regierungs-Chefs von Serbien, Albanien, Nordmazedonien, Bosnien-Herzegowina, Montenegro und dem Kosovo sowie EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen teil. Deutschland hatte die jährlichen Treffen 2014 ins Leben gerufen

