Im Westen Polens ist in einem Zuchtbetrieb die Afrikanische Schweinepest nachgewiesen worden.

Wie das Hauptveterinäramt in Warschau mitteilte, wurden in der Woiwodschaft Lebus etwa 24.000 Hausschweine getötet. Es sei der erste nachgewiesene Ausbruch der Tierseuche in diesem Jahr.



Seit Mitte November waren in Lebus nahe der deutsch-polnischen Grenze viele mit dem Virus infizierte Wildschweinkadaver gefunden worden. Brandenburg und Sachsen haben deswegen Schutzzäune errichtet.