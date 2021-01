Bundespolizeipräsident Romann hat Flugunternehmen vorgeworfen, sich nicht an die Vorschriften zur Bekämpfung der Corona-Pandemie zu halten.

Allein in den vergangenen sechs Tagen habe die Bundespolizei bei der Einreise im Luftverkehr rund 600 Verstöße festgestellt, sagte Romann der "Bild am Sonntag". So seien Passagiere aus Hochinzidenz- und Mutationsgebieten eingereist, die keine digitale Anmeldung und/oder keinen aktuellen negativen Corona-Test vorweisen konnten. Dies müsse eigentlich von den Luftfahrtunternehmen vor Abflug geprüft werden. Mangelnde Kontrollen seien auch ein Grund für die verhängten Einreiseverbote.



Seit gestern gibt es weitgehende Einreisesperren für Menschen aus Ländern, in denen besonders ansteckende Virusvarianten grassieren. Betroffen sind Großbritannien, Irland, Portugal, Südafrika, Brasilien, Lesotho und Eswatini.

