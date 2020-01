Angesichts der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus will Hongkong Bewohnern der chinesichen Provinz Hubei die Einreise verbieten.

Die Regelung soll nach Angaben der Regierung auch für Personen gelten, die die Provinz in den vergangenen zwei Wochen besucht haben. In der Provinzhauptstadt Wuhan war das Virus zuerst nachgewiesen worden. Inzwischen sind knapp zweitausend Menschen erkrankt, 56 sind an den Folgen der Infektion gestorben. Auch im Ausland wurden einige Fälle bei Personen bestätigt, die sich zuvor in China aufgehalten hatten.



Die chinesischen Behörden haben ihre Maßnahmen noch einmal verschärft, mit denen verhindert werden soll, dass sich das Virus weiter ausbreitet. Mehrere Millionenstädte sind faktisch abgeriegelt. In vielen Städten und Provinzen gilt eine Pflicht zum Tragen von Schutzmasken. Die USA, Japan und Frankreich planen, ihre Staatsbürger aus den betroffenen Regionen zurückzuholen. Das Auswärtige Amt rät von Reisen nach Hubei ab.