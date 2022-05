Die Afrikanische Schweinepest (dpa/Jan Woitas)

Erstmals erreichte die bereits in Brandenburg, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern nachgewiesene Tierseuche Baden-Württemberg. Die Virusinfektion sei in einem Hausschweinebestand mit zuletzt 35 Tieren in Freilandhaltung im Landkreis Emmendingen bei Freiburg aufgetreten, teilte das Bundeslandwirtschaftsministerium mit. Die Behörden hätten Maßnahmen eingeleitet und eine Schutz- und Überwachungszone um den Betrieb festgelegt. Alle Tiere des Bestands seien getötet worden.

Die Afrikanische Schweinepest ist für Wild- und Hausschweine meist tödlich. Für den Menschen ist sie ungefährlich.

