Baden-Württemberg will in den kommenden zwei Wochen so weit sein, alle positiven Proben auf das Coronavirus einer Untersuchung nach Mutationen zu unterziehen.

Eine Sprecherin des Landeswissenschaftsministeriums in Stuttgart sagte dem Deutschlandfunk, man rechne damit, bei mindestens 8.000 Proben pro Woche eine sogenannte Vollgenom-Sequenzierung durchführen zu können. Dafür arbeite man mit den Unikliniken des Landes, Einrichtungen wie dem Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg und privaten Laboren zusammen.



Neben der Meldung an das Robert Koch-Institut baut Baden-Württemberg auch eine landesweite Sequenz-Datenbank zu wissenschaftlichen Zwecken auf. Damit solle nicht nur die Dynamik der Mutationen abgebildet werden, erläuterte das Wissenschaftsministerium. Die Erkenntnisse könnten auch für die Entwicklung neuer Impfstoffe und Therapeutika genutzt werden.



Mit den Vollgenom-Sequenzierungen habe man bereits begonnen. Die Landesregierung hatte die flächendeckenden Untersuchungen Ende Januar beschlossen.

Diese Nachricht wurde am 15.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.