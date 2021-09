Wegen der angekündigten Verschärfung der Visa-Regelungen für die Maghreb-Staaten hat Algerien den französischen Botschafter einbestellt.

In einer Protestnote, die dem französischen Vertreter in Algier übergeben wurde, wird die Entscheidung von Paris als bedauerlicher Akt bezeichnet. Algeriens Nachbarland Marokko kritisierte die Entscheidung Frankreichs als ungerechtfertigt. Gestern hatte die französische Regierung eine Verschärfung ihrer Visa-Regelungen angekündigt. Diese Maßnahme sei notwendig, teilte Regierungssprecher Attal mit. Als Begründung führte er an, dass die Maghreb-Staaten nicht genug täten, um von Frankreich abgewiesene Migranten zurückzunehmen.

