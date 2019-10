China hat mit Empörung auf Visa-Beschränkungen der USA für Regierungsbeamte und Unternehmen wegen der Unterdrückung muslimischer Minderheiten reagiert.

Die chinesische Botschaft in Washington erklärte, die Maßnahmen seien eine Einmischung in Chinas innerere Angelegenheiten und stellten einen schwerwiegenden Verstoß gegen die grundlegenden Prinzipien internationaler Beziehungen dar. China begehe keine Menschenrechtsverletzungen, die Vorwürfe der USA seien erfunden.



Die USA hatten zuvor 28 chinesische Unternehmen und Regierungsorganisationen auf eine schwarze Liste gesetzt. Die US-Regierung begründete dies mit dem Vorgehen Chinas gegen die Uiguren und andere muslimische Minderheiten. Die USA würden die brutale Unterdrückung ethnischer Minderheiten in China nicht tolerieren, sagte US-Handelsminister Ross.