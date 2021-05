Von der vom Vatikan angekündigten Visitation im Erzbistum Köln erhoffen sich katholische Initiativen, dass nun auch die moralische Verantwortung von Kardinal Woelki in den Blick genommen wird. Dlf-Redakteurin Christiane Florin sagt, die Visitation sei eine "Teilentmachtung" von Woelki.

Die Initiative "Eckiger Tisch" sprach von einer guten Entwicklung. Die Betroffenen seien nun ermutigt, nun ihre Sichtweise vorzubringen, damit der Vatikan ein vollständigeres Bild bekomme. Auch die Sprecherin der Reforminitiative Maria 2.0 im Rheinland hofft darauf, "dass die Visitatoren einen offenen Blick haben und alle Stimmen in diesem Bistum hören".



Nun werde nicht nur das juristisch relevante Handeln des Erzbischofs und seiner Weihbischöfe in den Blick genommen, sondern hoffentlich auch die moralische Verantwortung, erklärte die Initiative "Wir sind Kirche". Für die Gläubigen sei zu hoffen, dass möglichst bald ein personeller und spiritueller Neuanfang gelinge.

Diözesanrat: Rom hat Brisanz verstanden

Mit Blick auf das angespannte Verhältnis des Erzbistums zu den Gemeinden sagte der Vorsitzende des Diözesanrats der Katholiken, Kurzbach, die Anordnung der Visitation unterstreiche, dass auch in Rom verstanden wird, dass im Erzbistum Köln unter der Leitung von Kardinal Woelki der Kontakt zwischen Gemeinden und Bistumsleitung schwer geworden sei.



Der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Rörig, betonte, Gespräche müssten auch mit Betroffenen und deren Umfeld geführt werden. Nur so könne die Visitation zu einem Schritt zu mehr Transparenz, aber auch zu mehr Befriedung zwischen der Kirche und Betroffenen werden.

"Visitation ist Teilentmachtung Woelkis"

Woelki erklärte, er begrüße, dass der Papst sich ein eigenes Bild über Untersuchung und Konsequenzen im Erzbistum verschaffen wolle. Er werde die Visitatoren in ihrer Arbeit unterstützen.



Christiane Florin aus der Dlf-Redaktion "Religion und Gesellschaft" (Audio-Link) wertet die Visitation als Teilentmachtung von Woelki. Zwar sei alles diplomatisch ausgedrückt, aber de facto traue der Vatikan dem Erzbistum Köln nicht mehr zu, die Probleme alleine lösen zu können. Der Papst habe gemerkt, dass das Verhältnis zwischen dem Kardinal und den Gläubigen zerrüttet sei. Die Visitatoren hätten nun die Aufgabe, nicht nur kirchen- und strafrechtlich, sondern auch moralisch Woelkis Umgang mit sexuellem Missbrauch durch Geistliche zu bewerten. Am Ende könne dem Erzbischof der Rücktritt nahegelegt werden.

Skandinavische Geistliche leiten die Untersuchung

Papst Franziskus hatte am Vormittag eine Apostolische Visitation, also eine offizielle Überprüfung, im Erzbistum Köln angekündigt. Hintergrund ist der Umgang der Bistumsleitung mit Fällen sexuellen Missbrauchs. Wie die Nuntiatur in Berlin mitteilte, wurden Kardinal Aborelius aus Schweden und der Bischof von Rotterdam, van den Hende, zu Visitatoren ernannt. Sie sollen sich in der ersten Junihälfte ein umfassendes Bild von der komplexen pastoralen Situation im Erzbistum Köln verschaffen. Außerdem sollen sie untersuchen, ob der Kölner Kardinal Woelki, der Hamburger Erzbischof Heße und die Kölner Weihbischöfe Schwaderlapp und Puff beim Umgang mit Fällen sexuellen Missbrauchs Fehler gemacht haben.



Woelki steht wegen seines Umgangs mit sexuellem Missbrauch durch Geistliche seit Monaten unter Druck. Ein erstes Gutachten zu sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche hielt er wegen angeblicher Verfahrensfehler zurück und ließ stattdessen ein weiteres erstellen, das Woelki juristisch entlastete. Kritiker werfen Woelki vor, sich zu sehr auf juristische Fragen zurückzuziehen und zu wenig moralische Verantwortung zu übernehmen.



In Düsseldorf wollen Teile einer Gemeinde verhindern, dass Woelki junge Menschen firmt. Dechanten forderten den Kardinal auf, persönliche Konsequenzen zu ziehen.

Diese Nachricht wurde am 28.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.