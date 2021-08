Die katholische Reformbewegung "Wir sind Kirche" hat Papst Franziskus zu einer schnellen Entscheidung über die Zukunft des Kölner Kardinals Woelki aufgefordert.

In einer Mitteilung hieß es, die tiefe Verunsicherung im Erzbistum Köln und in der gesamten Kirche in Deutschland müsse ein Ende finden. Es sei nicht mehr vorstellbar, dass Woelki angesichts des großen Vertrauensverlustes noch weiter im Amt bleibe. Die Reformbewegung äußerte die Befürchtung, dass Woelki im Vatikan allerdings weiter gut vernetzt sei und sich daher geschützt sehe. "Wir sind Kirche" fordert zudem, den vollständigen Untersuchungsbericht zu veröffentlichen.



Vor rund zwei Monaten hatten vom Vatikan entsandte Visitatoren in Köln untersucht, wie das Erzbistum mit Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs durch Geistliche umgegangen ist. Betroffene und Laienvertreter hatten Woelki Vertuschung vorgeworfen, zahlreiche Menschen traten aus der Katholischen Kirche aus. Der Abschlussbericht liegt dem Papst seit einigen Tagen vor.

