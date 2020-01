Der Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts, Harbarth, sieht den Zustand des Rechtsstaates in Polen nach eigenen Worten "mit großer Sorge".

Er sprach im "Interview der Woche" des Deutschlandfunks von Rückbau und Demontage. Es liege auf der Hand, dass versucht werde, rechtsstaatliche Standards weit zurückzuschrauben. Die EU habe sich des Themas völlig zu Recht angenommen.



Nach Ansicht von Harbarth hat der Sachverhalt aber auch Auswirkungen auf Deutschland. Man lebe in einem europäischen Gerichtsverbund, und für deutsche Gerichte sei es von großer Wichtigkeit, was in anderen EU-Staaten entschieden werde. Als Beispiel nannte Harbarth einen Haftbefehl, der etwa in Polen ausgestellt werde und in Deutschland vollstreckt werden solle. Hier wolle man doch wissen, ob der Haftbefehl von einer Institution komme, die sich nur "rechtsstaatlich" nenne - oder von einer, die auch rechtsstaatlich sei.



Der Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts betonte, deshalb sei die Europäische Union gefordert, hier Druck auf Polen zu entfalten. Er habe den Eindruck, so Harbarth, dass dieses Bemühen vorhanden sei.