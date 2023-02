Russlands Krieg gegen die Ukraine

Ein Tornado-Kampfjet der Bundeswehr - insbesondere für die Weitergabe dieses Modells wirbt der ukrainische Vize-Außenminister Andrij Melnyk. (picture alliance / dpa / Carsten Rehder)

Melnyk sagte im ZDF, er hoffe, dass die Deutschen nach langem Zögern wie auch bei den Leopard-Panzern eine führende Rolle spielten. Deutschland sei in der Lage, der Ukraine auch mit Eurofighter- und Tornado-Kampfjets zu helfen. Diese Entscheidung müsse jetzt getroffen werden, da man auch an die Ausbildung denken müsse, sagte der frühere ukrainische Botschafter für Deutschland. Der Krieg sei nicht nur auf dem Schlachtfeld zu gewinnen, sondern auch in der Luft und durch die Marine. Bundeskanzler Scholz hatte im Januar eine Lieferung deutscher Kampfjets bereits ausgeschlossen. Verteidigungsminister Pistorius stellte sich hinter diese Entscheidung.

Diese Nachricht wurde am 07.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.