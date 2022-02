Wolfgang Kubicki. (picture alliance / dpa / Fotostand / Jacobs)

Aus seiner Sicht gebe es keine rechtliche Begründung mehr dafür, sagte der Bundestagsvizepräsident im Sender RTL. Er sei dafür, dass Menschen eigenverantwortlich eine Maske trügen. In S- und U-Bahnen könne das schon Sinn ergeben. Große Zweifel habe er jedoch daran, ob man das noch verpflichtend machen müsse. Kubicki verwies auf das "schwedische Modell". Die Regierung in Stockholm habe die Pflicht aufgehoben, aber empfohlen, Masken gerade in den Wintermonaten zu tragen.

Der Deutsche Städtetag mahnte indes einen Rechtsrahmen für den Infektionsschutz etwa durch Abstandsregeln und Maskenpflicht an. Die Kommunen müssten handlungsfähig sein, wenn neue Virusvarianten anrollten, sagte Verbandspräsident Lewe dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn das Infektionsschutzgesetz ohne Ersatzregelung im März auslaufe, stehe man mit blanken Händen da.

Eine Beschlussvorlage für die morgige Bund-Länder-Konferenz beinhaltet einen Drei-Stufen-Plan, der den Wegfall aller Schutz-Maßnahmen außer der Maskenpflicht bis zum 20. März vorsieht.

Diese Nachricht wurde am 15.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.