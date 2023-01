NATO-Militärausschuss

Der stellvertretende NATO-Generalsekretär Mircea Geoana (AFP / DANIEL MIHAILESCU)

Die Allianz benötige daher einen langem Atem und müsse die Ukraine so lange wie nötig unterstützen, sagte der stellvertretende Generalsekretär Geoana in Brüssel. Dort war der Militärausschuss des Bündnisses heute zu einer zweitägigen Sitzung zusammengekommen. Auf dem Treffen wies Geoana darauf hin, dass es keinerlei Anzeichen dafür gebe, dass sich die Ziele des russischen Präsidenten Putin geändert hätten. Moskau habe mehr als 200.000 zusätzliche Soldaten mobilisiert. 2023 - so der NATO-Vize-Generalsekretär weiter - werde ein schwieriges Jahr. Die Mitgliedsstaaten müssten mehr in die Verteidigung investieren, die militärisch-industrielle Fertigung ausbauen und neue Technologien nutzen, forderte Geoana.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine und seinen Auswirkungen finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Diese Nachricht wurde am 18.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.