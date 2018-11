Bundesfinanzminister Scholz hat sich für eine vertiefte politische Zusammenarbeit in der Europäischen Union ausgesprochen.

Der SPD-Politiker warb in einer Grundsatzrede an der Humboldt-Universität in Berlin für einen einheitlichen Rechtsrahmen für Mindestlöhne und die Systeme der Grundsicherung in der EU. Der Wettbewerb der Unternehmen in Europa dürfe nicht über schlechte Arbeitsbedingungen ausgetragen werden, so Scholz. Er erneuerte die Forderung nach einer europäischen Arbeitslosen-Rückversicherung.



Der Minister schlug außerdem vor, mittelfristig den Sitz Frankreichs im UNO-Sicherheitsrat in einen Sitz für die Europäische Union umzuwandeln. Scholz betonte, die EU sollte in dem Gremium mit einer Stimme sprechen.