Bei der Wahl hatte es in Berlin zahlreiche Pannen gegeben. Nun wird Einspruch gegen das Wahlergebnis eingelegt. (Archivbild) (Imago/Seliger)

Grund dafür seien Verstöße gegen wahlrechtliche Bestimmungen, teilte die Geschäftsstelle der Landeswahlleiterin mit. Betroffen sind die Wahlkreise Charlottenburg-Wilmersdorf 6 und Marzahn-Hellersdorf 1. Dort könnten sich die Fehler mandatsrelevant ausgewirkt haben.

In der vergangenen Woche hatte Bundeswahlleiter Thiel Einspruch gegen das Ergebnis der Bundestagswahl in sechs Wahlkreisen der Hauptstadt eingelegt.

Bei den Abstimmungen am 26. September hatte es in Berlin zahlreiche Pannen gegeben. In einigen Wahllokalen gingen Stimmzettel aus, in anderen lagen zunächst die falschen aus. Vor manchen Wahlorten bildeten sich zudem lange Schlangen, so dass manche Wähler erst nach 18 Uhr ihre Stimmen abgeben konnten.

