Der neu gewählte Vize-Vorsitzende der FDP, Vogel, hat das Nein seiner Partei zu Steuererhöhungen verteidigt.

Deutschland sei ein absolutes Hochsteuerland, hier würden die Bürger so stark belastet wie in kaum einer anderen Industrienation, sagte Vogel im Deutschlandfunk. Der einzige Weg aus der Verschuldung sei Wachstum, deshalb müsse man sich fragen, wie man Wachstumskräfte fördern könne - und genau dies tue die FDP in ihrem Wahlprogramm. Zudem mache seine Partei im Bundestag seit Jahren konkrete Vorschläge für mögliche Einsparungen, betonte Vogel. Wichtig sei nun unter anderem, die Modernisierung des Rentensystems anzugehen, um so eine langfristige und faire Perspektive für nachfolgende Generationen zu schaffen.



Mit Blick auf die Bundestagswahl erklärte Vogel, er schließe eine Jamaika-Koalition nicht aus. Die FDP wolle gestalten und habe Lust, Verantwortung zu übernehmen. Klar sei jedoch, dass die von anderen Parteien angestrebten Mehrbelastungen niemals dem Selbstzweck dienen dürften.

