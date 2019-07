Vizekanzler Scholz zur Krise am Persischen Golf

In der Krise am Persischen Golf hat Vizekanzler Scholz zu Besonnenheit aufgerufen. Deutschland müsse alles tun, um eine weitere Eskalation zu verhindern, sagte der SPD-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Man dürfe nicht schlafwandelnd in eine noch größere Krise geraten. Deutschland werde die Lage weiter genau beobachten. Die Grünen schlossen unterdessen eine Beteiligung Deutschlands an einem von den USA geführten Militäreinsatz in der Straße von Hormus aus. Es seien noch nicht alle diplomatischen Mittel ausgeschöpft, sagte Parteichefin Baerbock der Deutschen Presse-Agentur. Der CDU-Außenpolitiker Röttgen erklärte, eine gemeinsame Mission mit den USA könne es nicht geben, da Deutschland und Europa für eine grundlegend andere Politik gegenüber dem Iran stünden.

US-Botschaft: Bitte um Unterstützung

Die USA hatten Deutschland um Unterstützung bei der Sicherung des Handelsverkehrs durch die Straße von Hormus gebeten. Eine Sprecherin der US-Botschaft teilte mit, Deutschland sei förmlich aufgefordert worden, zusammen mit Frankreich und Großbritannien die iranische Aggression zu bekämpfen.

Schmid (SPD): Anfrage der USA bereits abgelehnt

Der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Schmid, sagte im Deutschlandfunk, die Anfrage sei "nichts Neues". Die Bundesregierung habe sie bereits abgelehnt. Das habe Außenminister Maas vergangene Woche im Auswärtigen Ausschuss des Bundestags berichtet. Deshalb gebe es für die Bundesregierung auch keinen Anlass, von der Ablehnung abzurücken, ergänzte Schmid.