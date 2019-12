Der Vize-Präsident der EU-Kommission, Timmermans, hat einen sehr persönlich gehaltenen "Liebesbrief" an Großbritannien veröffentlicht.

In dem Beitrag für den "Guardian" bedauert er die Entscheidung der britischen Bevölkerung, die Europäische Union zu verlassen. In den dreieinhalb Jahren seit dem Referendum sei auf beiden Seiten viel unnötiger Schaden entstanden und er fürchte, dass weiterer entstehen werde. Aber er tröste sich mit dem Gedanken, dass Familienbande niemals wirklich zerstört werden könnten. Großbritannien könne immer in die EU zurückkehren.



Der gebürtige Niederländer Timmermans besuchte in seiner Jugend die Britische Internationale Schule in Rom. Er spricht fließend Englisch. In seinem "Liebesbrief" bestätigt er den Briten, "einzigartig und anders" zu sein - wenngleich weniger, als sie vielleicht glaubten.