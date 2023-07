Möllenbeck sagte im Deutschlandfunk , diese Verschiebung sei völlig in Ordnung. Man wolle die Kinder mit Spaß und Freude an das Thema Sport heranführen, damit sie möglichst lange dabei blieben. Wichtig sei allerdings, dass Jugendliche gründlich auf die Bundesjugendspiele vorbereitet würden, egal ob beim Schwimmen oder Turnen, betonte Möllenbeck. Dabei sei der Lehrkräftemangel auch für den Sport eine Herausforderung. Oft werde Sportunterricht von anderen Lehrkräften übernommen. Sport spiele als Schulfach immer noch eine untergeordnete Rolle. Viele Stunden fielen aus, Sportstätten seien im schlechten Zustand, so Möllenbeck.