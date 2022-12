EU-Parlament

Eine der 14 Vizepräsidentinnen des Europäischen Parlaments, Nicola Beer (FDP). (imago images / Stefan Zeitz / stefan zeitz via www.imago-images.de)

Mit Blick auf die inzwischen abgesetzte griechische Kollegin Kaili sagte Beer im Deutschlandfunk, dies sei ein absoluter Ausnahmefall. Die Selbstreinigungskräfte des Parlaments funktionierten. Auf die Frage, ob 14 stellvertretende Vorsitzende notwendig seien, meinte die FDP-Politikerin, jeder von ihnen habe einen Zuständigkeitsbereich und müsse auch in der parlamentarischen Diplomatie nach außen wirken.

Kaili und zahlreichen weiteren Personen werden bandenmäßige Korruption und Geldwäsche vorgeworfen. Es besteht der Verdacht, dass ein Golfstaat - vermutlich Katar - mit Geld und Geschenken Einfluss auf Entscheidungen des Europa-Parlaments nehmen wollte. Kaili und weitere Verdächtige werden heute in Brüssel erstmals vor Gericht zu den Vorwürfen befragt. Anschließend wird darüber entschieden, ob sie in Untersuchungshaft bleiben. Die Griechin hatte gestern über ihren Anwalt erklären lassen, dass sie nichts mit den rund 150.000 Euro zu tun habe, die in ihrer Wohnung gefunden worden seien. Nur ihr ebenfalls festgenommener Lebensgefährte könne Antworten zur Herkunft des Geldes geben.

