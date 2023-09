US-Vizepräsidentin Kamala Harris (Sarahbeth Maney/Pool The New York Times/AP/dpa)

Harris sagte in Washington, nach jedem Massaker mit Schusswaffen höre man im ganzen Land eine einfache und stets gleiche Botschaft: Die Bürger flehten die Regierenden an zu handeln. Man habe keine Zeit mehr zu verlieren. Die neue Behörde ist im Weißen Haus angesiedelt und soll in erster Linie politische Maßnahmen koordinieren. In den USA scheitern bereits seit Jahren Versuche, das Waffenrecht zu verschärfen, vor allem am Widerstand der Republikanischen Partei.

