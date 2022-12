EU-Korruptionsskandal

Die Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Kaili, soll nach dem Willen der Fraktionsvorsitzenden abgesetzt werden. (IMAGO / Independent Photo Agency Int. / Vidal / EUC / ROPI)

Die Abgeordneten stimmten am Mittag in Straßburg mit nur einer Gegenstimme dafür, dass die in Untersuchungshaft sitzende Politikerin aus Griechenland ihren Posten abgeben muss.

Die Sozialdemokratin war am Freitag von den belgischen Behörden wegen des Verdachts auf Korruption und Geldwäsche festgenommen worden - ebenso wie fünf weitere Personen. Hintergrund ist der Verdacht, dass das Golf-Emirat Katar mit hohen Geldsummen versucht hat, Entscheidungen des EU-Parlaments zu beeinflussen, unter anderem bei der Visa-Regelung. Katar wies die Vorwürfe zurück. Auch Kaili ließ über ihren Anwalt die Vorwürfe zurückweisen.

Luxemburgs Außenminister Asselborn bezeichnete die Vorgänge um Kaili im Deutschlandfunk als "Schock". Der Vertrauensverlust sei groß, die EU müsse bei der Aufklärung jetzt schnell reagieren. Die wichtigen Einigungen des gestrigen Abends zeigten aber, dass die EU könne, wenn sie wolle.

