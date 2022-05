Kamala Harris, Vizepräsidentin der USA. (Archivbild) (Reuters Pool via AP/ Evelyn Hockstein)

Harris nahm gemeinsam mit ihrem Ehemann Doug Emhoff an der Trauerfeier für eines der Todesopfer teil und besuchte auch den Tatort. Präsident Biden war bereits zuvor in Buffalo. Mitte Mai hatte ein Schütze mit einem Sturmgewehr vor und in einem Supermarkt im Bundesstaat New York das Feuer auf Schwarze Bürgerinnen und Bürger eröffnet. Der Attentäter wurde noch an Ort und Stelle festgenommen.

Kurz darauf verübte ein Mann im kalifornischen Laguna Woods einen Anschlag auf eine Kirche, die vorwiegend von Menschen mit taiwanesischen Wurzeln besucht wird. Die Behörden gehen auch hier von einer rassistisch motivierten Tat aus.

Zuletzt erschoss ein 18-Jähriger 19 Grundschulkinder und zwei Lehrerinnen in Uvalde im Bundesstaat Texas. Die Hintergründe dieser Tat sind noch nicht aufgeklärt. Biden will die Gemeinde Uvalde an diesem Sonntag gemeinsam mit seiner Ehefrau Jill besuchen.

