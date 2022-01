Die maltesische Abgeordnete und bisherige Vizepräsidentin des Europaparlaments Roberta Metsola spricht bei einer Plenardebatte im Parlamentsgebäude in Straßburg. (picture alliance/dpa/Sputnik/Alexey Vitvitsky)

In den Tagen vor der Wahl eines neuen Präsidenten habe die erste Vizepräsidentin den Interimsvorsitz inne, teilte das EU-Parlament mit. Die 42-jährige konservative Europaabgeordnete aus Malta gilt als Favoritin für den Posten. Die Wahl ist für kommenden Dienstag vorgesehen. Bereits vor Sassolis überraschendem Tod war geplant gewesen, an diesem Termin eine neue Parlamentsleitung für die zweite Hälfte der Legislaturperiode zu bestimmen.

Der italienische Sozialdemokrat war am frühen Morgen im Alter von 65 Jahren in einem italienischen Krankenhaus gestorben. Nach Angaben seines Sprechers war er dort bereits seit mehr als zwei Wochen in Behandlung wegen einer Funktionsstörung des Immunsystems. Metsola würdigte ihn als einen Anführer für Europa und Vorkämpfer für die Demokratie. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen äußerte sich zutiefst betroffen. Sie beklagte den Verlust eines großen Europäers und stolzen Italieners. Ähnlich äußerte sich EU-Ratspräsident Michel.

Diese Nachricht wurde am 11.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.