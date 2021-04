Frankreich hat seine Archive zum Völkermord in Ruanda vor 27 Jahren geöffnet.

Damit sind bisher als Verschlusssache geltende Dokumente aus den Jahren 1990 bis 1994 öffentlich zugänglich, wie aus der im Amtsblatt veröffentlichten Entscheidung hervorgeht. Bei den Unterlagen handelt es sich unter anderem um diplomatische Noten und Telegramme der Regierung.



Ende März hatte eine Historikerkommission Frankreich eine politische Mitverantwortung für den Völkermord in Ruanda gegeben. Sie warf der Staatsführung unter dem damaligen Präsidenten Mitterrand Versagen vor, weil sie den Genozid nicht verhindert habe.



In Ruanda hatten Angehörige der Volksgruppe der Hutu 1994 binnen drei Monaten mindestens 800.000 Menschen getötet. Die meisten Opfer waren Angehörige der Minderheit der Tutsi. Die französische Armee war 1994 mit einem UNO-Mandat in der Region.



In Paris wurde heute mit einer Schweigeminute der Opfer gedacht.

Diese Nachricht wurde am 07.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.