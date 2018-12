Völkermord in Ruanda

Die französische Justiz hat Medienberichten zufolge ihre Ermittlungen zum Absturz des Pivatjets des früheren ruandischen Präsidenten Habyarimana eingestellt.

Die Beweise gegen sieben Vertraute des heutigen Präsidenten Kagame seien nicht ausreichend, heißt es unter Berufung auf Justizkreise. Das Flugzeug wurde am 6. April 1994 beim Landeanflug auf die Hauptstadt Ruandas, Kigali, abgeschossen. Habyarimana kam dabei ums Leben. Der Abschuss gilt als Auslöser des Völkermordes in Ruanda mit rund 800.000 Toten. Die Hutu-Mehrheit ging damals gegen die Tutsi-Minderheit vor. Die Frage, wer das Flugzeug abgeschossen hat, belastet seit zwei Jahrzehnten Frankreichs Beziehungen zu Ruanda. Präsident Kagame warf Frankreich mehrfach vor, eine aktive Rolle bei der Vorbereitung und Ausführung des Völkermords gespielt zu haben. Die Ermittlungen in Frankreich waren 1998 aufgenommen worden, da bei dem Angriff auch der französische Pilot der Maschine ums Leben kam.