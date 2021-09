In Namibia hat das Parlament die Ratifizierung eines Völkermord-Entschädigungsabkommens mit Deutschland erneut vertagt.

Vorausgegangen waren eine Protestkundgebung von Nachfahren der vom Völkermord betroffenen Volksgruppen und eine Debatte. Mehrere Hundert Menschen drangen in das Parlament ein. Sie übergaben eine Petition, in der die von Deutschland angebotene Entschädigung von rund 1,1 Milliarden Euro als zu gering kritisiert wird. Zudem bemängeln die Nachfahren, nicht an den Verhandlungen mit Deutschland beteiligt gewesen zu sein.



Das Deutsche Reich war von 1884 bis 1915 Kolonialmacht im heutigen Namibia. Deutsche Truppen hatten in der damaligen Kolonie Deutsch-Südwestafrika Aufstände gewaltsam niedergeschlagen und Gräueltaten an den Volksgruppen der Herero und Nama verübt. Zehntausende Menschen wurden getötet. Nach jahrelangen Verhandlungen hatten sich Deutschland und Namibia Ende Mai auf das Abkommen geeinigt. Darin erkennt Deutschland die Taten als Völkermord an.

Diese Nachricht wurde am 21.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.