Libyens Regierungschef Sarradsch hat den türkischen Präsidenten Erdogan um militärische Hilfe gebeten. Der Nahost-Experte Perthes findet ein Eingreifen der Türkei in Libyen völkerrechtlich legitim - gerade weil die international anerkannte Regierung in Tripolis um Hilfe gebeten habe. Das Parlament im Osten Libyens sieht eine Einmischung der Türkei dagegen kritisch.

Das ist gar nicht so überraschend. Das Parlament unterstützt den Milizenführer und ehemaligen General Haftar - der gerade auf Tripolis vorrückt. Parlamentspräsident Saleh nannte die Bereitschaft der Türkei zur Entsendung von Truppen in das nordafrikanische Land denn auch inakzeptabel. Er sagte, dies wäre eine unerwünschte Einmischung in die Angelegenheiten eines souveränen Staates. Der Parlamentspräsident beschuldigt die Türkei zugleich, Spannungen zu verschärfen und die Region zu destabilisieren.

Chaos seit Jahren

In Libyen herrscht seit dem Sturz des früheren Machthabers Gaddafi politisches Chaos. Es gibt viele Milizen, die um politischen Einfluss kämpfen. Das Parlament hat seinen Sitz seit 2014 im Osten des Landes. Dort hat der umstrittene General Haftar das Sagen. Er führt seit Monaten eine militärische Offensive und rückt immer näher auf Tripolis vor.



Deswegen hat die dort sitzende - und international anerkannte - Regierung die Türkei um Hilfe gebeten. Der türkische Präsident Erdogan erklärte dazu in Ankara, er sei bereit, einer Bitte des libyschen Ministerpräsidenten Sarradsch nachzukommen und Soldaten zur Verteidigung von Tripolis zu schicken. Über einen Einsatz solle aber das türkische Parlament im Januar entscheiden.

"Völkerrechtlich legitim"

Der Nahost-Experte Perthes sagte im Deutschlandfunk, eine Einmischung der Türkei wäre völkerrechtlich legitim: "Es gibt nämlich einen Hilferuf der international anerkannten Regierung in Tripolis. Und Erdogan sagt jetzt, er wird diesem Hilferuf folgen, das ist völkerrechtlich in Ordnung, ganz anders als das, was die Türkei im Norden Syriens unternimmt.