Ein Sondertribunal zu russischen Kriegsverbrechen am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag wäre rechtlich nicht bindend. (picture alliance / Phil Nijhuis)

Die Professorin für Völkerrecht an der Universität zu Köln, Nußberger, sagte im Deutschlandfunk-Interview , ein Tribunal am Internationalen Strafgerichtshof sei für Personen aus jenen Ländern nicht bindend, die kein Mitglied sind. Ein vom UNO-Sicherheitsrat beschlossenes Tribunal habe aufgrund des Vetorechts Russlands keine Aussicht auf Erfolg. Zudem sieht Nußberger auch beim Vorschlag von Außenministerin Baerbock, ein auf ukrainischem Recht basierendes Sondertribunal einzusetzen, keine rechtliche Bindung.

Nußberger sprach von einer Lücke im jetzigen Strafrecht und forderte mehr internationale Rechtsbarkeit. Ein Sondertribunal, welches es beispielsweise nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Jugoslawien-Krieg gab, sei nur dann sinnvoll, wenn das Urteil auch vollstreckt werden könne.

UNO-Generalversammlung könnte Sondertribunal einsetzen

Als Vorschlag brachte die Wissenschaftlerin ein, dass die UNO-Generalversammlung ein Sondertribunal einsetzen könne, falls sich die Mitglieder des Sicherheitsrats zurückhalten. Des Weiteren müsse die Immunität verantwortlicher Mitglieder der anzuklagenden Regierung aufgehoben werden. Ein solches Verfahren sei vermutlich nur durchsetzbar, wenn die verantwortlichen Personen nicht mehr im Amt seien, sagte Nußberger.

FDP-Politiker Thomae hält Sondertribunal für denkbar

Zuvor hatte auch der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, Thomae, im Deutschlandfunk einen Vorschlag für das juristische Belangen der russischen Führung gemacht. Entweder brauche der Internationale Strafgerichtshof ein Mandat des UNO-Sicherheitsrats oder ein Sondertribunal durch Beschluss der UNO-Vollversammlung.

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hatte am Donnerstag angekündigt, dass in Den Haag ein Zentrum eingerichtet wird, das die Sammlung von Beweisen für Kriegsverbrechen in der Ukraine koordinieren soll.

