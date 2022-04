LNG in Deutschland

Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer Deutsche Umwelthilfe e. V. (imago/Metodi Popow)

Man habe inzwischen bereits sieben derartiger Bauvorhaben gezählt - drei davon an festen Standorten in Stade, Wilhelmshaven und Brunsbüttel sowie vier weitere an schwimmenden Standorten. Da man aber langfristig raus aus der Verbrennung von Gas wolle, sei dies "völlig überdimensioniert", betonte Müller-Kraenner im Deutschlandfunk

Erst prüfen, dann entscheiden

Daher fordere die Umwelthilfe zunächst eine Prüfung, wie viel Gas in Deutschland tatsächlich gebraucht werde und wieviel davon auch über bestehende europäische Netze abgedeckt werden könne. Nur wenn dann immer noch eine Lücke zurück bleibe, sollte man neue "fossile Infrastruktur in die Landschaft stellen".

Eher schwimmend als an Land

Mit Blick auf schwimmende Flüssigerdgas-Terminals fügte der Umwelthilfe-Bundesgeschäftsführer hinzu, diese seien insgesamt weniger kritisch zu sehen als fest an Land verbaute, da sie später auch schneller wieder abzumontieren seien. Allerdings seien auch hier zunächst die Auswirkungen auf die Umwelt und das Meer zu untersuchen. Sollte es aber zwingend zum Bau eines Terminals an Land kommen, dann sei von den drei genannten Standorten Wilhelmshaven noch am ehesten geeignet. Brunsbüttel hingegen scheide schon rechtlich aus, weil es dort ein Atommüll-Lager gebe. Stade wiederum liege an der Elbe als stark befahrener Wasserstraße mit entsprechender Unfallgefahr.

Alternativen zum Flüssiggas

Auf die Frage, welche Alternative es denn zum LNG gebe antwortete Müller-Kraenner, die Terminals in den europäischen Nachbarländern seien nicht ausgelastet. Außerdem müsse man die bestehenden Speicher auffüllen, effizienter mit Energie umgehen und sich auf den Import grünen Wasserstoffes sowie Ammoniak als künftigem Treibstoff für Schiffe vorbereiten. Auch für diese Energieträger wären dann schwimmende Terminals vorzuziehen, betonte Müller-Kraenner. Zudem brauche man Ammoniak bereits heute in der deutschen Industrie. Dieses sei auch nicht leitungsgebunden und könne auch Tankern und Lastern transportiert werden.

Die Bundesregierung sieht in Flüssigerdgas eine Möglichkeit, sich weniger abhängig von Pipeline-Gas aus Russland zu machen. Die Debatte hatte im Zuge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine an Fahrt aufgenommen.

Genehmigung in Stade beantragt

Gestern hatte das Konsortium Hanseatic Energy Hub (HEH) für den Standort Stade eine Genehmigung beantragt. Zudem wurde bekannt, dass dort auch das US-Chemieunternehmen Dow als Minderheitsgesellschafter einsteigt. Das Terminal an der Elbe soll bis 2026 in unmittelbarer Nachbarschaft von Dow im Industriepark Stade entstehen.

Diese Nachricht wurde am 12.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.