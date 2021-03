Nach einem erneuten Fall von Vogelgrippe in Brandenburg sind in einem Betrieb im Landkreis Märkisch-Oderland rund 10.000 Puten getötet worden.

Wie das Verbraucherschutzministerium in Potsdam mitteilte, handelt es sich um den neunten Fall von Geflügelpest in dem Bundesland innerhalb weniger Wochen. Vergangenen Dienstag mussten nach einem Ausbruch in einem Putenbestand im Landkreis Prignitz rund 18.000 Tiere getötet werden. Gemäß der Schutzvorschriften wurde in beiden Fällen ein Sperrbezirk mit einem Radius von mindestens drei Kilometern um die betroffenen Betriebe eingerichtet. Für Menschen gilt das Vogelgrippevirus H5N8 als ungefährlich.

