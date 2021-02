Nach einem Ausbruch der Vogelgrippe will Bulgarien mehr als 160.000 Enten auf zwei Geflügelfarmen keulen.

Nach Angaben der Behörden sind zwei Betriebe in der Stadt Slavijanovo betroffen. Dort war in dieser Woche bereits der Ausbruch der Krankheit auf einer Geflügelfarm mit rund 100.000 Hennen gemeldet worden. In den vergangenen Monaten wurden in Deutschland und in anderen Regionen Europas eine Reihe von Ausbrüchen der Vogelgrippe gemeldet. Das Risiko für den Menschen wird als gering angesehen.

Diese Nachricht wurde am 06.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.