Die Justiz hat ihre Ermittlungen gegen den AfD-Vorsitzenden Gauland eingestellt, der die Nazi-Zeit als "Vogelschiss" der deutschen Geschichte bezeichnet hatte.

Die Staatsanwaltschaft im thüringischen Meiningen erklärte, im Gesamtkontext der Rede seien die Aussagen von der Meinungsfreiheit gedeckt. Dennoch sei es verständlich, dass die Äußerung das Empfinden vieler Menschen verletzt und für Empörung gesorgt habe.



Gauland hatte im Juni auf einem Kongress der Jungen Alternative in Thüringen erklärt, Hitler und die Nazis seien nur ein Vogelschiss in über tausend Jahren deutscher Geschichte. Danach waren mehrere Anzeigen wegen Volksverhetzung gestellt worden, unter anderem von den Ausländerbeiräten in Hessen. Diese prüfen nun eine Beschwerde gegen die Einstellung der Ermittlungen.