Neuer Intendant

Kay Voges ist derzeit noch Chef des Wiener Volkstheaters.

Über seine Berufung sei er "überglücklich", sagte Voges. Am Montagabend hatte der Hauptausschuss des Kölner Stadtrats seiner Berufung zugestimmt. Der gebürtige Düsseldorfer, derzeit noch Chef des Wiener Volkstheaters, tritt die Nachfolge von Stefan Bachmann an, der zur Spielzeit 2024/25 ans Wiener Burgtheater wechselt.

Für ein Jahr gibt es zunächst eine Interimslösung mit Hausregisseur Rafael Sanchez. Voges kommt zur Spielzeit 2025/26. Bis dahin soll das Kölner Schauspiel nach mehr als einem Jahrzehnt in Übergangsquartieren in das sanierte Stammhaus in der Innenstadt zurückgezogen sein.

