Bei einem Treffen an der früheren deutsch-deutschen Grenze haben die Ministerpräsidenten von Bayern und Sachsen der deutschen Einheit gedacht.

Der bayerische Regierungschef Söder würdigte die Vereinigung als eine Sternstunde der Geschichte. Sein Amtskollege aus Sachsen, Kretschmer, sprach davon, dass es gelte, die Erinnerung an den Unrechtsstaat DDR wachzuhalten und gleichzeitig die Zukunft mit klarem Verstand zu gestalten. Die beiden Politiker kamen an einem ehemaligen Grenzturm in Heinersgrün im Vogtland zusammen.

