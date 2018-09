Auf einem Raffinieriegelände in der Nähe von Ingolstadt ist ein Feuer ausgebrochen.

Nach Angaben der Polizei hat es auch eine Explosion gegeben. Die Flüssiggas- und Benzinanlage des Gaskraftwerks sei in Brand geraten. Mehrere Personen seien leicht verletzt worden. Das Gelände in Vohburg an der Donau wurde weiträumig abgesperrt. Etwa 2.000 Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Polizei, Feuerwehr und Technisches Hilfswerk sind mit einem Großaufgebot vor Ort.