Die Direktorin des staatlich finanzierten US-Auslandssenders Voice of America, Bennett, und ihre Stellvertreterin haben ihren Rücktritt erklärt.

Hintergrund sind Spannungen mit der amerikanischen Regierung. In ihrem Schreiben an die Mitarbeiter ging Bennett darauf alllerdings nicht direkt ein. Das Weiße Haus hatte dem Sender unter anderem vorgeworfen, chinesische Propaganda zu verbreiten. In der Kritik stand auch die Berichterstattung von Voice of America über die Corona-Pandemie, die US-Präsident Trump widerlich nannte.