Bilaterale Freundschaft

Der Grünen-Politiker Volker Beck ist neuer Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft. (Imago/ IPON)

Er löst den hessischen Staatssekretär Becker ab, der aus beruflichen Gründen nicht mehr antrat, wie die Organisation in Köln mitteilte. Der neue Präsident forderte die Bundesregierung nach seiner Wahl zu einem klareren Bekenntnis zur Freundschaft mit Israel auf. Deutschland dürfe sich bei den Vereinten Nationen nicht weiter an Kampagnen gegen das Land beteiligen. Wenn die Generalversammlung oder der Menschenrechtsrat Israel häufiger verurteilten als den Rest der Welt, dann sei etwas mächtig faul, so Beck.

Die Deutsch-Israelische Gesellschaft ist nach eigenen Angaben die größte bilaterale Freundschaftsorganisation in Deutschland mit rund 6.000 Mitgliedern an 55 Standorten.

