Das teilten seine Agentur und das Ernst-Deutsch-Theater in Hamburg mit. Er wurde 77 Jahre alt. Lechtenbrink spielte bereits als 14-Jähriger unter dem Regisseur Bernhard Wicki in dem Antikriegsfilm "Die Brücke" von 1959 mit. Er stellte einen von sieben Jungen dar, die kurz vor Kriegsende sinnlos eine Brücke verteidigen mussten. Neben Auftritten an zahlreichen Theatern spielte Lechtenbrink auch in vielen Fernsehproduktionen mit, darunter in den Serien Der Kommissar, Derrick, Der Fahnder, SOKO Leipzig sowie im Tatort.

Als Synchronsprecher verlieh er unter anderem Kris Kristofferson und Burt Reynolds seine Stimme. 2004 übernahm er für drei Jahre die Leitung des Hamburger Ernst-Deutsch-Theaters.

